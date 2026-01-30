Novak Đoković pobedio Janika Sinera u polufinalu Australijan opena, čeka ga Alkaraz.

Izvor: eurosport

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Janika Sinera nakon nestvarnih pet setova u polufinalu Australijan opena. Koliko god to čudno zvučalo - ovo je bila jedna od najvećih pobjeda Đokovićeve karijere. Kada su ga mnogi otpisali, savladao je rivala koji je 15 godina mlađi i koji je u posljednje vrijeme igrao na znatno višem nivou od njega.

Da je Novaku Đokoviću ovaj meč mnogo značio pokazuju i njegove reakcije nakon pobjede. Kleknuo je na terenu, krstio se i gledao u nebo, a zatim morao da popriča sa Džimom Kurijerom. Falilo mu je riječi, morao je da pronađe dah i misli, a zatim veoma lijepim riječima pričao o mladom Italijanu.

"Izgubio sam riječi u ovom trenutku, iskreno da vam kažem. O, moj Bože... Nerealno je sve ovo, od samog početka. Podsjetilo me je na ono što smo igrali Rafael Nadal i ja, šest sati na terenu. Izuzetno visok kvalitet tenisa, uvijek je tako protiv Janika Sinera. Izgubio sam pet mečeva protiv njega. Imao je broj mog mobilnog, pa sam se potrudio da ga promijenim. Hvala vam što ste bili ovdje. Veliko poštovanje za Janika Sinera, izuzetan teniser. Gurao me je i večeras do krajnjih granica. Ovo je bilo ludo iskustvo. Neke legende tenisa su na tribinama. Hvala vam što sze me podržali. Ne mogu da vam se zahvalim dovoljno. Volim vezu sa vama, strast, ono je jedno od najljepših iskustava koje sam imao u Australiji", rekao je Novak Đoković.

Prethodnih dana Novak Đoković je isticao kako su Janik Siner i Karlos Alkaraz na drugom nivou u odnosu na ostatak svjetskog tenisa. Italijana je pobijedio u polufinalu, a Španac ga čeka u finalu, kada će se Novak Đoković biti za 11. trofej u Melburnu i ukupno 25. grend slem titulu.

"Nisam pogriješio, oni igraju na izuzetnom nivou. Podsjetio sam i ja njih da sam na visokom nivou. Gledao sam Zvereva i Alkaraza, bio je to nevjerovatan meč. Pratio sam dok sam čekao da izađem na teren. Potrudili su se da doprinesu kvalitetu tog meča. Svima vama zahvaljujem što je naš meč bio ovakav. Želim 10 odsto od svih vas. Krejg, želim 10 odsto! Gledao sam ih i pričao sam sa Sašom poslije meča, izvinjavao se što je dugo trajalo, što je meč kasnio i što ću prilično kasno otići na spavanje", otkrio je Novak.

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Kratko, u samo tri rečenice, Novak Đoković je najavio finale protiv španskog tenisera kojeg veoma dobro poznaje. Biće to prilika da srpski sportista ispiše istoriju tenisa, ali on za sada ima samo jednu želju!

"Znam da moram u nedjelju da igram ovdje, protiv najboljeg tenisera sveta u ovom trenutku. Nadam se da imam dovoljno goriva, da ostanem rame uz rame sa njim. To je moja želja", rekao je Đoković.