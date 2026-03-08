Trener Crvene zvezde zadovoljan pobjedom nad Klužom, istakao bolju igru u drugom poluvremenu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@UBTClujNapoca

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Kluž u ABA ligi, a nakon meča utiske je iznio trener beogradskog tima Saša Obradović.

Crveno-bijeli nijesu uspjeli da od samog početka nametnu željeni ritam, ali su znatno bolje zaigrali u drugom poluvremenu i na kraju upisali pobjedu.

„Mislim da nije bilo lako da poslije teškog poraza u Evroligi protiv Bajerna pronađemo pravu energiju, ali smo u tome uspjeli. Shvatili smo utakmicu ozbiljno, a naročito smo popravili odbranu u drugom poluvremenu, zbog čega smo i pobijedili“, rekao je Obradović nakon meča u Rumuniji.

Trener Zvezde je dodao da je zadovoljan rezultatom, ali je pohvalio i rivala, kao i atmosferu tokom utakmice.

„Budući da su se pripremali za to, a ne samo za ove utakmice, znali smo da neće biti lako, posebno zato što neke ekipe imaju više vremena da se pripreme za meč. Zaista su se dobro spremili, ali u redu – kao što sam rekao, trebalo nam je malo vremena da se naviknemo na njihov napad. U drugom poluvremenu smo igrali mnogo bolje. Kluž je respektabilan tim u ABA ligi“, dodao je Saša Obradović.

Govoreći o rivalu, trener Crvene zvezde imao je samo riječi hvale za rumunski tim.

„Sve je perspektivno, sve ide u dobrom smjeru, iako ima i izazova. Navijači su sjajni, život ovdje je lijep i razumijem da imaju planove da budu još bolji – to podržavam. Uvijek je važno imati i druge ekipe koje su jake u Evroligi ili Evrokupu“, zaključio je Obradović.