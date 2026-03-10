Galatasaraj srušio Liverpul

Izvor: YASIN AKGUL / AFP / Profimedia

Fudbaleri Galatasaraja savladali su Liverpul rezultatom 1:0 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Strijelac pobjedonosnog gola bio je Mario Lemina u već u 7. minutu, nakon kornera i asistencije Viktora Osimena.

Gledali smo fantastičan meč u paklenoj atmosferi u Istanbulu. Igralo se u nevjerovatnom tempu. Prilike su ređale na obje strane i pravo je čudo kako je viđen samo jedan gol. I jednima i drugima je nakon VAR provjere poništen po gol.

Zanimljivo da je Galatasaraj i drugi put srušio Liverpul u ovoj sezoni, nakon što ih je jesenas u ligaškoj fazi savladao identičnim rezultatom.

Revanš meč na programu je naredne srijede od 21 čas na "Enfild Roudu".