“Mi imamo značajan broj raketa i imaćemo ih još više”, rekao je Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je Srbija od Kine kupila supersonične balističke rakete CM-400, prenosi Radio Slobodna Evropa.

On je rekao da je Vojska Srbije uspješno izvršila integraciju kineske rakete na ruske borbene avione MiG-29 koje posjeduje.

Vučićeva izjava dolazi nakon što su na jednom specijalizovanom vojnom forumu proteklih dana objavljene fotografije na kojima se vide borbeni avioni, u vlasništvu Vojske Srbije.

Jedan avion je, kako se tvrdi, bio naoružani kineskom dalekometnom raketom vazduh-zemlja, sa oznakom CM-400. Drugi je, prema istim navodima, nosio avio bombu LS-6, takođe kineske proizvodnje.

Vučić je u četvrtak izjavio da su avioni sa kineskim raketama “slučajno snimljeni”. On nije odgovorio na pitanje novinara koliko su tačno plaćene kineske rakete.

“Strašno su skupe rakete. Mi smo dobili popust mali”, rekao je Vučić. On je dodao da im je domet 200 do 400 kilometara i da je riječ o raketama velike razorne moći.