Žakelj:

Igokea igra dobru košarku, što su pokazali i protiv Zvezde u Beogradu. Uvijek su spremni za svakog protivnika. Napravili su nekoliko promjena tokom sezone, pa se u pojedinim utakmicama možda još uvijek traže. Ipak, imaju jasan sistem kojeg se drže i igraju agresivnu košarku sa opasnim napadačima.

Na nama je da se maksimalno pripremimo i, uprkos problemima koje imamo sa povredama, pronađemo snagu i fokus kako bismo nastavak sezone otvorili pobjedom.

Jovanović:

Nakon pauze mislim da smo odmorni i spremni za ovu utakmicu, ali i za naredne koje nas očekuju. Igokea je veoma nezgodna ekipa i pokazala je protiv Zvezde u prethodnoj fazi takmičenja da može da igra ravnopravno i protiv jačih timova.

Na nama je da se dobro pripremimo. Ova utakmica će nam biti veoma dobra uvertira za predstojeće mečeve, posebno u Eurokupu. Vjerujem da ćemo biti spremni i maksimalno fokusirani.