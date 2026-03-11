Praktično su poznata dva učesnika četvrtfinala.

U prvim mečevima osmine finala Lige šampiona viđeno je čak 16 golova na četiri duela, što je tačno četiri po meču!

U Madridu je Atletiko već u prvih dvadesetak minuta riješio pitanje pobjednika protiv Totenhema. Ljorente je u 6. minutu donio vođstvo domaćinu, da bi Grizman osam minuta kasnije iskoristio grešku veznog reda za 2:0. Novi kiks gostiju kaznio je Alvarez u 16. minutu, a potpuni potop uslijedio je u 22. kada je Le Norman pogodio za 4:0. Totenhem je smanjio preko Pedra Pora u 26. minutu, ali je Alvarez u 55. ponovo povećao prednost. Do kraja su gosti samo ublažili poraz golom Solankea u 76. za konačnih 5:2.

Bajern je u Bergamu deklasirao Atalantu 6:1. Stanišić je u 12. minutu donio prednost Bavarcima, a Olis je deset minuta kasnije povisio na 2:0. Gnabri je u 25. minutu postigao treći gol za goste. U nastavku je Džekson u 52. pogodio za 4:0, Olis je u 64. stigao do drugog pogotka na meču, a Musijala je u 67. dodatno povećao prednost. Počasni gol za Atalantu postigao je Pašalić u 93. minutu. Krstović je igrao od starta, ali se uklopio u sivilo svoje ekipe.

Najviše drame viđeno je na Sent Džejms parku. Poslije izjednačenog meča bez golova u prvom dijelu, Njukasl je poveo u 86. minutu kada je Barns iskoristio centaršut Marfija. Ipak, Barselona je u samom finišu stigla do remija – Olmo je izborio penal, a Jamal ga je realizovao u 96. minutu za 1:1.