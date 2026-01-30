Španskog tenisera Karlosa Alkaraza delila su dva koraka od predaje meča protiv Aleksandra Zvereva.

Izvor: Australijan Open/Printscreen

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u svoje prvo finale na Australijan Openu, pošto je posle borbe od pet sati i 27 minuta savladao Aleksandra Zvereva. Vodio je sa 2:0 u setovima, a onda ga je našla "stara boljka". Španac se mučio sa grčevima i umalo predao meč Njemcu koji je i sam ostao bez energije i u samom finišu petog seta ispustio brejk prednosti, a potom i poklekao na servisu.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji dokazuje koliko je Alkaraz bio blizu predaje meča. On je u četvrtom setu pri rezultatu 1:1 krenuo ka mreži, da bi se u poslednjoj sekundi predomislio i uputio se ka svojoj stolici.

Razlog što je Španac nije na ovakav način okončao meč je najvjerovatnije publika, poštp je praktično cio stadion bio na njegovoj strani...

Carlos Alcaraz almost retiring in the 4th set?pic.twitter.com/wNiqEyoBN8 — asud (@asud683385)January 30, 2026

"Nisam prestao da vjerujem"

Jedva je Alkaraz stajao na nogama posle plasmana u finale gdje će se sastati sa boljim iz meča Đoković - Siner. Španac je stisnuo zube i izvojevao pobjedu vrijednu prvog finala u Melburnu.

"Vjerovao sam, sve vreme. Uvijek sam govorio da morate da vjerujete u sebe i svoje mogućnosti čak i kada imate probleme. Ja jesam imao te probleme u trećem setu, Mislim da je ovo jedan od fizički najzahtjevnijih mečeva koje sam do sada igrao. Bio sam i ranije u ovakvim sličnim situacijama. Bukvalno sam se borio za svaku loptu na terenu. Nekako sam i pored činjenice da je igrao sjajno, jako udarao lopticu, pronalzio način da se vratim i na kraju pobijedim u pet setova", rekao je Alkaraz odmah po završetku meča.