Nigerijac Viktor Osimen miljenik je navijača turskog Galatasaraja. Njihova koreografija obišla je planetu.

Izvor: Fabrizio Romano/X/Printscreen

Fudbaleri Galatasaraja i Liverpula igraju u osmini finala Lige šampiona, a turski klub je šokirao nekadašnjeg šampiona Evrope u prvom poluvremenu. Već u 7. minutu utakmice domaćin je poveo golom Lemina kome je asistirala prva zvijezda tima Viktor Osimen. Upravo Nigerijcu će ovo biti veče za pamćenje, kako god da se završi ova utakmica.

Naime, navijači tu pred početak meča napravili nevjerovatnu koreografiju u njegovu čast. Na ogromnom platnu gdje su smještene najvatrenije pristalice ukazao se veličanstven prizor posvećen Viktoru Osimenu i njegovoj majci koja je preminula kada je on imao samo tri godine.

Sjajni napadač nije mogao da sakrije emocije, pa je brisao suze tokom predstavljanja i intoniranja himne Lige šampiona u Istanbulu.

❤️‍✨ Victor Osimhen, emotional when he saw Galatasaray fans tifo dedicated to him and his family.@mbatuhanagirpic.twitter.com/GiEV93VLzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)March 10, 2026

Preko trnja do zvezda

Osimen je rođen u siromašnoj porodici u Lagosu i praktično nije ni zapamtio majku koja je preminula u njegovom ranom djetinjstvu. Fudbalski talenat mu dao šansu da pobjegne od teškog života, a najveća motivacija mu je uvijek bila porodica. Novi dom je pronašao u Turskoj gdje je postao miljenik navijača Galatasaraja.

U Galatarasaj je stigao u jesen 2024. godine na pozajmicu iz Napolija, ali je tu pronašao svoje mjesto pod suncem. Turci su ga otkupili zu rekordnom transferu od 75 miliona ezua. U 67 nastupa zabilježio je učinak od 55 pogodaka i 14 asistencija. Osim za Napoli i Galatasaraj, Osimen je igrao za Volfsburg, Šarloa i Lil.