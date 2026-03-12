Petar Strugar se odselio iz Beograda, i sad živi u kontejneru

Petar Strugar napravio je ogromnu životnu promjenu

Poznati glumac Petar Strugar donio je odluku da napravi veliku promenu u svom životu. Posle više od deset godina provedenih u Beogradu, riješio je da napusti centar zbivanja i preseli se u prirodu, tačnije, na Avalu, gdje trenutno živi u montažnom kontejneru.

Kako prenose mediji, Strugar se zasitio svakodnevne gužve i poželio je mirnije okruženje, ali ipak dovoljno blizu grada zbog brojnih poslovnih obaveza. Svoj mali kutak pronašao je na Avali, u blizini naselja Trešnja, gdje privremeno boravi u montažnom objektu dok ne izgradi nešto trajnije.

Od konjičkog kluba do farme

Poznato je da je Petar veliki ljubitelj konja, pa je tako prošle godine sa prijateljem otvorio konjički klub na Avali, što mu je trenutno apsolutni prioritet. Njegov plan je da na imanju ima čak 30 konja, a pored njih već čuva i svinje, kokoške, guske i druge domaće životinje. Shvativši da mu život van asfalta savršeno odgovara, odlučio je da tamo provede ostatak života.

Sam gradi kuću

Zanimljivo je da Petar planira da sam izgradi svoju buduću kuću. Kako navodi izvor blizak glumcu, zbog loših iskustava sa majstorima u prošlosti, odlučio je da uzme stvar u svoje ruke. Glumac se, navodno, odlično razumije u gradnju, nigdje ne žuri, a cilj mu je da napravi pravi raj za sebe i svoje sinove, koji su mu "centar svijeta".

"Petar je prošle godine s prijateljem otvorio konjički klub na Avali i to mu je trenutno prioritet. Sve je podredio konjima, ali za to treba puno vremena i sredstava. Polako okuplja ekipu, nigdje ne žuri, a plan mu je da tamo ima čak 30 konja. Shvatio je da mu život van grada savršeno odgovora i da ostatak života želi da provede tamo, pa se i zvanično preselio na Avalu. Zasad živi u kontejneru, a želja mu je da sagradi kuću na tom mjestu. Pored konja, tamo ima i svinje, kokoške, guske i druge domaće životinje. Kako je u prošlosti imao negativnih iskustava s majstorima, on želi sve sam da sagradi, pa će mu za to trebati više vremena nego da angažuje profesionalce. Sve zna oko gradnje, tako da tu neće biti problema uopšte, a sve će biti baš onako kako je on zamislio. Biće to pravi raj za njega i sinove, koji su mu centar svijeta" ispričao je sagovornik.

"Volimo to, time se bavimo cijelog dana... Imamo školu jahanja, terensko jahanje, mogućnost bavljenja sportom. Kad nemam drugih obaveza, ovdje sam svaki dan po cio dan. Em što mi je uživanje, em što volim da sam tu. Konkretno, za pripremu uloga i učenje tekstova moram kod kuće da se osamim", izjavio je ranije Strugar za medije.

Inače, nakon razvoda, Strugar svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti. Poznato je da u prošlosti imao poznate partnerke poput Milice Todorović sa kojom je bio neko vrijeme, no u poslednje vrijeme nije poznato da li srpski glumac ima novu izabranicu, niti da li je i ona sa njim prešla u kuću na Avali.

