Stanija Dobrojević ne želi više da ćuti na Asminove priče.

Izvor: Instagram printscreen / stanijadobrojevic

Od kako je raskinuo sa Stanijom Dobrojević i ušao u "Elitu 9", Asmin Durdžić ne prestaje da iznosi informacije o svojoj bivšoj dragoj, a sve, kako se čini, kako bi se dodvorio Maji Marinković koju mjesecima pokušava da osvoji.

No, Asmin je nedavno otišao korak dalje, te je iznio i pojedine privatne stvari iz odnosa sa Stanijom poput da godinu dana nisu imali odnose.

"Kunem ti se u brata. Odem u Majami kad ona dobije, nije to to. Nisam htio da raskinem jer sam htio da budem uz nju kad joj je bilo najteže, ali nisam je ni varao. Upoznao sam jednu djevojku mjesec dana prije nego što sam htio da uđem ovdje. Ona je iz Italije" rekao je Asmin.

Vidi opis Stanija se oglasila nakon Asminove tvrdnje da godinu dana nisu spavali: Ni ne zna šta ga čeka, ovo će biti šok za sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Tim povodom se oglasila Stanija:

"Istina je da nismo bili intimni, i to ne godinu dana kako se sada govori, nego skoro dvije. To je bila moja odluka i granica koju nisam željela da pređem. Razlog vjerujem da većina ljudi već može da nasluti. Njegovo je bilo da li će to poštovati i ostati u tom odnosu ili otići" priznala je Dobrojevićeva za Pink.rs.

Međutim, sve što trpi od bivšeg partnera mjesecima očigledno je bio samo okidač da presiječe i donese odluku da uđe u "Elitu 9", što niko nije očekivao s obzirom da se unazad o tome već polemisalo, ali Stanija ipak nije željela da uđe u rijaliti.

Sada je i javno potvrdila da je odluku promijenila.

"Istina je, u pregovorima sam i moj ulazak je vrlo moguć. Vrijeme je da se neke stvari konačno kažu do kraja. Pišite, šta želite da razjasnim kada uđem?" napisala je ona na Instagram nalogu koji koristi.

Izvor: Stanija Dobrojević/Instagram

Mnogi fanovi smatraju da bi njen povratak mogao značajno da utiče na dešavanja u kući, s obzirom na to da je u ranijim sezonama često bila u centru najgledanijih sukoba i ljubavnih priča, a njen odnos sa Asminom Durdžićem i Aneli Ahmić definitivno je ono što najviše interesuje gledaoce.

(Pink.rs/MONDO)