U derbiju ove faze Real Madrid je savladao Mančester siti sa 3:0

Izvor: Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia



Fudbaleri Bajer Leverkuzenai Arsenala odigrali su neriješeno 1:1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Strelac vodećeg gola za "farmaceute" bio je Andrih u 46 minutu nakon centaršuta Grimaldija iz kornera.

Izjednačenje Arsenalu doneo je Haverc sa penala u 89. minutu.

Arsenal je ušao kao favorit u ovaj meč, pošto je ligaški dio elitnog takmičenja završio sa svih osam pobjeda. Međutim kako su igrale, "tobdžije" su dobro i prošle na ovom meču.

U večernjem terminu su bila još tri meča.

Fantastični Ernesto Valverde postigao je het-trik u prvom poluvremenu.Pogađao je u 20, 27 i 42. minutu.

PSŽ je savladao Čelsi rezultatom 5:2

Parižani su pogocima Barkole u 10 i Dembelea u 40. minutu dva puta vodili.Čelsi je uzvraćao preko Gusta u 28. i Enca Fernandeza u 57. minutu.

A onda fantastičan finiš Parižana. Vitinja u 74. i Kvaračkelija sa dva pogotka donose ubedljivu prednost Parižanima.

Nestvarni Bodo Glimt nastavio je sasenzacijama. Norvežani su na svom terenu savladali Sporting rezultatom 3:0

Strelci su bili Fet iz penala u 32. minutu, Blomberg u nadoknadi prvog poluvremena i Heg u 72. minutu.