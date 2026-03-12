Najpoželjniji rijaliti "macan" imao hit pa nestao: Sada se pojavio na koncertu Lexingtona, a svi mu gledaju samo u ženu

Marko Đurovski pojavio se sa suprugom na koncertu Lexington benda.

Pjevač Marko Đurovski pojavio se na domaćoj sceni 2008. godine, a nije trebalo mnogo da mnogim ženama zavrti pamet. Inače, on se u prošlosti uspješno bavio fudbalom, a potom je izdao i album za City Records. Nakon toga izdavao je singlove, a imao je i zapažene duete sa Marinom Tadić i Bakijem B3.

Kasnije se oprobao i u ulozi voditelja u šou programu na Pinku pod imenom "Telefon", a potom je učestvovao u rijalitiju "Farma" 2010. godine.

Tokom boravka na Farmi prevario je svoju djevojku Mariju sa manekenkom Sandrom Obradović, ali mu je ona javnu prevaru oprostila i oni su po Markovom izlasku iz rijalitija nastavili vezu.

2015. godine Marko i Marija dobili su sina Maksima, a godinu dana kasnije su se i vjenčali. Nešto kasnije ovaj par dobio je i ćerku Mateu.

Međutim, nakon "Farme", Đurovski se nije toliko pojavljivao u javnosti, te je bilo pravo iznenađenje kada ga je naš fotograf uslikao na koncertu Lexington benda.

On je na ovom događaju bio sa lepom suprugom Marijom koja je inače i influenserka, a njen fokus su velnes i zdrav život.

Pogledajte kako ona izgleda danas:

Kada je riječ o Marku, jasno je da se nije previše promijenio za sve ove godine, a iako se i dalje bavi muzikom, više mu je fokus produkcija, te je nedavno radio i na više nego uspješnom albumu Ilde Šaulić.

Takođe se bavi umjetnošću i fotografijom, a njegovi projekti privlače ogromnu pažnju.

Pogledajte kako Marko danas izgleda:

