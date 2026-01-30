Karlos Alkaraz jedva je stajao na nogama, bio je na konopcima, Saša Zverev je imao sve u svojim rukama, ali je Španac na kraju slavio

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz jedva je stajao na nogama, povraćao je na terenu, bio je na konopcima i pred ispadanjem sa Australijan opena. A, onda je napravio preokret za istoriju i pobijedio Sašu Zvereva - 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Ovo šta je Njemac ispustio je teško opisati, zaista.

Postoji razlog zašto za Sašu kažu da nikada neće osvojiti grend slem trofej i ovaj meč vjerovatno to najbolje opisuje. Bio je na pragu pobjede. Gubio je sa 2:0 u setovima kada se Španac povrijedio, razmišljao je vjerovatno i o predaji meča.

Vodio je njemački igrač sa 5:3 u petom setu, pa je servirao za pobjedu i onda je potpuno stao. Ono što mu se dešava kroz cijelu karijeru. Da se "ugasi" i da igra previše pasivno kada treba da napadne i da pregazi protivnika. Meč je trajao pet sati i 17 minuta...

Mogao je Zverev sve da riješi mnogo ranije, da ne dozvoli rivalu da "kupuje vrijeme" i da mu daje prostor da se oporavi. Umjesto toga su i treći i četvrti set išli u taj-brejk i tamo je Alkaraz imao šansu da završi posao, a onda se drama nastavila.

Bio je Saša bolji u petom setu, diktirao tempo, dominirao, da bi onda Karlos osvojio jedan spektakularan poen i tako podigao sebe. Djelovalo je da je na 5:3 sve riješeno i da je samo pitanje trenutka kada će se meč završiti pobedom Zvereva. Ali, od tog momenta je Karlos osvojio četiri uzastopna gema, došao do pobjede i prvog finala na Australijan openu. Imaće priliku da postane najmlađi teniser ikada koji ima karijerni grend slem, odnosno da osvoji sva četiri slema u karijeri.