Rutinska pobjeda Janika Sinera protiv Bena Šeltona koji nije mogao da ga pomjeri.

Izvor: LUKAS COCH/AAP

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale Australijan opena pošto je danas rutinski pobijedio Bena Šeltona 3:0 (6:3, 6:4, 6:4). To znači da će Siner opet sa Đokovićem igrati za finale Australijan opena, a kao što znamo 2024. godine Italijan je uspio da prekine savršeni nis najboljeg svih vremena.

Od tada niže pobjede u Australiji i osvojio je prethodna dva turnira, dok i na ovom igra fantastično i izgubio je samo jedan set do sada. Jedino ga je poljuljala vrućina u trećoj rundi, kada ga je spasao krov. Od tada, igra bez greške.

50 - Jannik Sinner has registered 50 wins in hard-court Men's Singles Grand Slams from 60 matches, the last player to register their first 50 such wins in as many or fewer matches was Federer in 2006 (59). Flash.#AusOpen|@AustralianOpen@atptourpic.twitter.com/Kf1HYWlgAa — OptaAce (@OptaAce)January 28, 2026



Siner je na terenu proveo samo dva sata i 25 minuta, što je samo malo duže nego što je Đoković igrao protiv Muzetija - kada mu je Italijan predao. Šelton nije uspio da napravi nijedan brejk protiv Sinera, njegov "ubitačni" servis tek na momente je bio iznenađenje za Italijana, ali i sa njim je trenutno najbolji teniser svijeta uspijevao da se izbori. Znao je tačno kako da vrati servis i natjerao je Amerikanca na duže poene, koji su mu po pravili pripadali.

Početkom trećeg seta vidjeli smo da Siner ima grčeve, da se malo teže kreće nego inače, ali ni to Šelton nije uspio da iskoristi protiv Italijana, pa je pokleknuo i krajem trećeg seta.