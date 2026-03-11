Fudbaleri Arsenala uspjeli da izbegnu poraz na gostovanju Bajeru iz Leverkuzena u Ligi šampiona, golom sa penala u finišu meča.

Izvor: Ralf Treese / DeFodi Images / Profimedia

Veče u Ligi šampiona počelo je utakmicom Bajer Leverkuzena i Arsenala, a engleski tim se na tom meču provukao kroz iglene uši. Kada je djelovalo da će Nijemci rutinski privesti meč kraju i ponijeti gol prednosti na revanš, tim iz Londona je sa bijele tačke postigao pogodak koji im značajno povećava šanse da se na svom terenu domognu četvrtfinala elitnog klupskog takmičenja u Evropi.

Bajer je u 46. minutu "prodao" Arsenalu fantastičnu akciju iz kornera i tako engleskog predstavnika kaznio njegovim najjačim oružjem. Defanzivac Robert Andrih nadmudrio je odbranu Arsenala, pobjegao na drugu stativu i tamo se samo poklonio za prednost njemačkog tima.

Dugo je Bajer u Leverkuzenu odolijevao Arsenalu, koji je shvatio da mora u napad. Preuzeli su kontrolu nad utakmicom, uzeli loptu i pritisnuli rivala, ali su svi napadi bili odbacivani od strane vrlo čvrste odbrane Bajera iz Leverkuzena. Nakon jednog od prodora Nonija Maduekea, možda i najboljeg igrača Arsenala na ovom meču, sudija Meler je pokazao na bijelu tačku. Kontakt je bio minimalan, ali VAR soba se nije miješala, pa je Kai Haverc dobio šansu da sa 11 metara zatrese mrežu svog bivšeg kluba - i to je uradio u 89. minutu, nakon čega Nijemci više nisu imali snage za povratak.

Sve ostalo što su gosti iz Londona pokazali nije vrijedno pomena... Imali su tek dva šuta u okvir gola, dvije velike šanse i tri izvedena kornera. Premalo od tima koji je označen kao najveći favorit za plasman u finale iz ovog dijela žrijeba, jer su mu se na izvlačenju parova potpuno otvorila vrata ka velikom uspjehu.

Tim Mikela Artete već neko vrijeme ne igra u vrhunskoj formi, ali uspijeva da ostane konkurentan. Lošu formu Arsenala timovi za sada nisu kaznili u dovoljnoj mjeri, pa je tim iz Londona i dalje u konkurenciji za sva četiri trofeja ove sezone. Plasirali su se u finale Liga kupa gdje ih čeka Mančester siti i četvrtfinale FA kupa gdje će igrati protiv Sautemptona, prvi su u Premijer ligi, a nakon prvog mjesta u ligaškom dijelu Lige šampiona imaju i povoljan rezultat nakon gostovanja u Leverkuzenu.