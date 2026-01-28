Janik Siner je objasnio da mu je Novak Đoković inspiracija i upozorio sve da ga ne otpisuju na Australijan openu

Novak Đoković želi da osvoji 25. grend slem pehar, da bi u tome uspio moraće da preskoči najtežu moguću prepreku - Janika Sinera. Drugog tenisera svijeta koji ga je dobio u šest od njihovih 10 okršaja, od čega je upisao pet trijumfa u nizu. Italijan je pobijedio Bena Šeltona, dok je Srbinu Lorenco Muzeti predao meč u trećem setu, pri vođstvu od 2:0.

"Naravno da sam ispratio šta se dešavalo. Prije mog meča sam malo drijemao, radio sam svoje rutine. Žao mi je zbog Lorenca. Teško je igrati protiv Novaka, posebno u pet setova, to je baš dugo. Nadam se da nije ništa ozbiljno, nije lako početi sezonu sa povredom. U isto vrijeme znam da me čeka težak meč, odlično se poznajemo i biće zanimljivo vidjeti kako ćemo se snaći u toj situaciji", počeo je Janik.

Pitali su novinari Sinera i da li je i u kojoj mjeri njegova pobjeda protiv Novaka u polufinalu ovog turnira 2024. godine promijenila njegovu karijeru.

"Kada dođete do tog koraka, približite se finalu i još na tom putu pobijedite Novaka, sve se mijenja. U isto vrijeme, morate da ponovite takve stvari, jer je takav sport, pun izazova. Sjajno je vidjeti Novaka da igra na ovako visokom nivou, grend slem je, nikad nije lako protiv njega. Vidjećemo šta će biti. Neke stvari su se promijenile od tada, ostao sam isti kao osoba i idem polako. Gledam stvari sa pozitivne strane, može da se odvija dobro, može da krene loše. Takav je tenis kao sport. Ne želim sebi da stvaram dodatni pritisak, srećan sam što ću igrati polufinale, ovo je poseban turnir za mene i nadam se dobrom meču."

"Ljudi, Novak i Saša su još tu"

Nije se složio Janik sa konstatacijom novinara o tome da Karlos i on dominiraju i da je prevelika razlika između njih i ostalih igrača. U drugom polufinalu sastaće se Alkaraz i Saša Zverev.

"Mogu da pričam samo iz mog ugla. U polufinalu sam, imao sam dosta izazova na ovom putu koje sam morao da prođem. Svaki dan je nova prilika i ne možeš nikoga da potcijeniš. Neko sam ko je fokusiran na sadašnjost, sezona je duga, srećan sam što sam ovdje, ali svašta može da se promijeni. Novak je još uvijek tu, Saša igra sjajan tenis. Mnogo stvari može da se promijeni. Na meni je samo da dam maksimum."

"Pitajte to Đokovića, on nas inspiriše"

Jedno od posljednjih pitanja na konferenciji za Janika bilo je o tome što Novak u maju puni 39 godina i kako uspijeva da igra na tako visokom nivou i u tim godinama.

"Morate to njega da pitate, zaista ne znam. Taj nivo na kom igra. Jedan je od najprofesionalnijih sportista koje imamo ovdje u svlačionici. Trudim se i ja da budem profesionalan, ali on ima i iskustvo i sve to. Vidite ga na terenu, zna kako da se snađe u svim situacijama. Ja imam 24 godine i imam tu sreću da je neko kao on tu pred mojim očima, mogu da učim od njega", istakao je Siner.

Nastavio je da hvali najboljeg svih vremena i da priča o tom značaju.

"Osjećam da svakog dana kada ga vidim da igra, da mogu da naučim nešto novo o njemu. Isto važi i za Karlosa i druge sjajne tenisere. Shvatam to kao nešto pozitivno. Način na koji Novak igra, na koji se kreće. Ako nisi profesionalan, onda nema šanse da tako igraš. Đoković je inspiracija za sve nas, posebno za mlađe igrače", zaključio je Siner.