Košarkaši Budućnost Volija sjutra od 19 časova u „Mtel dvorani Morača“ dočekuju njemački Kemnic u meču koji može biti presudan u borbi za treće mjesto u grupi Evrokupa i prednost domaćeg terena u osmini finala.

Košarkaši Budućnost Volija ulaze u završnicu grupne faze Evrokupa sa jasnim ciljem – da izbore što bolju startnu poziciju pred nokaut fazu. Kako je borba za drugo mjesto praktično zatvorena, podgorički tim je fokusiran na plasman među tri najbolja u grupi, što bi im donijelo prednost domaćeg terena u osmini finala.

Podgoričani trenutno imaju skor 9-6 i nalaze se na petoj poziciji. Ispred njih su Turk Telekom sa pobjedom više (10-5), ali uz lošiji međusobni skor, kao i Trento, koji ima identičan učinak kao Budućnost, ali je slavio u oba ovosezonska duela sa crnogorskim šampionom. Zbog takvog raspleta, ekipa iz Podgorice u preostala tri kola mora da traži maksimalan učinak, a prvi ispit slijedi sjutra od 19 časova u „Mtel dvorani Morača“, gdje gostuje njemački Kemnic.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj upozorava da protivnik dolazi u Podgoricu sa znatno izmijenjenim sastavom i prepoznatljivim stilom igre.

"Očekuje nas još jedan izuzetno važan meč. Kemnic igra u vrlo visokom ritmu, među najbržima su u ligi. Ako im se dozvoli da uđu u svoj „run and gun“ stil, sa puno slobode u napadu, mogu da naprave velike probleme svakom rivalu. To su pokazali i protiv Burga u prethodnom kolu, ali i ranije protiv Bešiktaša" kazao je Žakelj.

Njemački tim takođe ima ozbiljne ambicije, jer sa učinkom 8-7 vodi direktnu borbu za plasman u plej-of i nalazi se na samo jednoj pobjedi zaostatka u odnosu na Budućnost.

"Riječ je o ekipi koja zaslužuje maksimalan respekt. Moramo biti potpuno koncentrisani, pokušati da usporimo njihov ritam i iskoristimo slabosti koje imaju. Situacija je takva da mnogo toga zavisi od nas, a uz pravi pristup, energiju i podršku navijača, vjerujem da možemo doći do trijumfa" poručio je strateg „plavih“.

Jedan od igrača koji ističe na šta će Budućnost morati posebno da obrati pažnju je Džuvan Morgan.

"Očekujem zahtjevnu i dinamičnu utakmicu. Na prethodnom gostovanju igrali su vrlo čvrsto, sa puno preuzimanja u odbrani, a često su nas napadali kroz pik-en-rol. Smatram da će odbrana i kontrola defanzivnog skoka biti presudni faktori" rekao je Morgan.



