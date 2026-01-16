Obje ekipe su u dosadašnjem toku ABA lige upisale po 10 pobjeda, ali “plavi” imaju poraz manje. Sjutrašnji meč počeće u 20 sati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Subota veče (20h), arena Stožice – kreće odbrojavanje za regionalni klasik, koji će pobjednika učvrstiti na prvom mjestu grupe B. Budućnost Voli, koja je u sjajnom ritmu u ABA ligi, ide na noge Cedevita Olimpiji, našeg Zvezdana Mitrovića.

Tajni među ekipama nema, što je u najavi i apostrofirao strateg Podgoričana Andrej Žakelj.

“Igramo protiv ekipe koja nastupa na oba fronta, Eurokupu i ABA ligi, i u dobroj su formi. Cijelu sezonu igraju dobru, čvrstu košarku s puno kontakta. Moramo im odgovoriti istom mjerom. Dobro se poznajemo, nema tu nekih nepoznanica – znamo što možemo očekivati, a oni isto znaju što mogu očekivati od nas. Naš fokus mora biti na našoj igri: trebamo biti bolji, čvršći i kontrolisati skok. To će biti ključ za ovu utakmicu”, rekao je Žakelj.

Aksel Butej je u posljednje vrijeme nekonstantan, ali je u meču protiv Lietkabelisa bio jedan od najboljih. Takvo izdanje Francuza priželjkuje se i u prijestonici Slovenije.

“Biće to dobra utakmica za nas, veoma važna u ABA ligi. Znamo da igramo protiv teškog protivnika, pa ćemo morati odigrati vrhunsku utakmicu da bismo pobijedili. Očekujem da će biti dosta fizička i tvrda utakmica. Oni igraju dobru košarku, tako da i mi moramo biti pravi, kako u napadu, tako i u odbrani, ako želimo da slavimo na kraju”, rekao je Butej.

