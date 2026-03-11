Prema informacijama koje dobijaju od pomoraca i brodarskih kompanija, dio brodova upućen je na zaštićena sidrišta, dok su pojedini vezani u lukama, a manji broj i dalje plovi unutar zaliva uz pojačane mjere bezbjednosti.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Ministarstvo pomorstva saopštilo je da se putem platforme za hitnu registraciju do sada prijavilo 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u regionu Hormuškog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva, navodeći da bezbjednost pomoraca predstavlja apsolutni prioritet.

Iz tog resora su kazali da je platforma pokrenuta radi pravovremenog prikupljanja informacija i održavanja kontakta sa pomorcima koji se nalaze u potencijalno ugroženim područjima, te da se do sada registrovalo 40 crnogorskih pomoraca. "Prema raspoloživim podacima koje smo dobili i od brodarskih kompanija i agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, na brodovima kompanije MSC nalazi se 21 član posade na teretnim brodovima i sedam naših pomoraca na putničkom brodu u luci Dubai, dok se na brodovima kompanije MOL nalazi osam crnogorskih pomoraca", kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, prema dostavljenim informacijama, na brodovima kompanija CMA CGM i brodovima na koje se naši pomorci angažuju preko agencije Normonte trenutno nema crnogorskih pomoraca.

Iz Ministarstva su istakli da postoji mogućnost da se određeni broj pomoraca nije registrovao putem platforme ili da nijesu bili u mogućnosti da to učine, zbog čega se podaci kontinuirano ažuriraju u saradnji sa kompanijama i agencijama. "Treba napomenuti da postoji mogućnost da se određeni broj pomoraca nije registrovao putem platforme ili da nijesu bili u mogućnosti da to učine, zbog čega Ministarstvo nastavlja da ažurira podatke u saradnji sa kompanijama i agencijama", kazali su iz tog resora.

Oni su pojasnili i da su zone Hormuškog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva proglašene ratnim u najnovijoj odluci ITF i IBF od 4. marta, te da se bezbjednosna situacija prati na dnevnom nivou u saradnji sa međunarodnim pomorskim organizacijama i nadležnim institucijama. "Situacija se pomno prati na dnevnom nivou u saradnji sa međunarodnim pomorskim organizacijama i relevantnim institucijama. Ministarstvo pomorstva je u stalnom kontaktu sa našim pomorcima, između ostalog i putem posebne komunikacione grupe, što omogućava razmjenu informacija u realnom vremenu", naveli su iz Ministarstva.

"Takođe, Ministarstvo pomorstva je uspostavilo stalni kanal komunikacije sa Ministarstvom vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, kako bi se u slučaju potrebe moglo brzo reagovati i razmotriti eventualne opcije za repatrijaciju naših pomoraca", poručili su iz Ministarstva pomorstva.