Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su Cedevita Olimpiju u „Stožicama“ rezultatom 83:72, upisavši sedmi uzastopni trijumf u ABA ligi. Podgoričani su ovom pobjedom preuzeli prvo mjesto u grupi B i nastavili uspješnu seriju u međusobnim duelima sa slovenačkom ekipom.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Budućnost Voli još jednom je pokazala da joj duel sa Cedevita Olimpijom posljednjih godina predstavlja posebno „prijatan zadatak“. Podgorički tim slavio je u Ljubljani rezultatom 83:72 i produžio niz pobjeda u ABA ligi, upisavši sedmi vezani trijumf u grupi B.

Pobjeda u „Stožicama“ donijela je Budućnosti i prvo mjesto na tabeli, sa ukupno 11 ostvarenih pobjeda, uz bod zaostatka u odnosu na večerašnjeg protivnika i Crvenu zvezdu.

Meč je započeo u znaku domaćina, koji je rano stekao prednost, ali je Budućnost vrlo brzo pronašla ravnotežu u igri i preuzela inicijativu. Iako je Cedevita Olimpija na veliki odmor otišla sa minimalnim vođstvom (40:39), gosti su tokom većeg dijela susreta djelovali sigurnije i konkretnije.

Najveću prednost domaći su imali sredinom treće četvrtine, ali je odgovor Podgoričana bio brz i efikasan. Košem Andrije Slavkovića u završnici tog perioda Budućnost je nakratko prešla u vođstvo, čime je najavila rasplet koji će uslijediti u posljednjih deset minuta.

U završnici susreta presudili su mirnoća i preciznost gostujuće ekipe. Trojka Đorđija Jovanovića za izjednačenje otvorila je seriju nakon koje je Budućnost potpuno preuzela kontrolu. Džeri Frenk Butsijel i Jogi Ferel donijeli su ključne poene, a Ferel je sa pet uzastopnih pogodaka u samom finišu stavio tačku na meč.

Podgorički tim tako je upisao petu pobjedu zaredom protiv slovenačkog predstavnika, odnosno devetu u posljednjih deset međusobnih okršaja, potvrdivši kontinuitet dobrih rezultata u ovom regionalnom derbiju.



