Kontroverzni Dimitris Janakopulos nastavio je sa brisanjem Dejana Bodiroge iz istorije Panatinaikosa.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos bio je strašno bijesan na Evroligu nakon poraza svog tima od Olimpijakosa, pa je odlučio da nekadanjeg srpskog košarkaša Dejana Bodirogu izbriše iz klupske istorije. Baner na kojem prvi čovjek Evrolige drži evropski trofej osvojen na kraju sezone 1999/2000 krasio je svodove hale u kojoj igra grčki velikan, ali to više neće biti slučaj.

Već smo vidjeli kako radnici uklanjaju platno na kojem Bodiroga podiže najcenjeniji trofej u evropskoj košarci, a sada iz Atine stižu nove informacije. Dimitris Janakopulos naredio je da se umjesto zastave sa Bodiroginim likom napravi nova, a na njoj se vidi kako pehar podiže nekadašnji grčki košarkaš Fragiskos Alvertis!

Bez ikakve dileme, Alvertis je jedna od najvećih legendi koje je Panatinaikos imao u klupskoj istoriji. Proveo je čak 19 sezona u ovom timu, a to je i čitava njegova karijera - nije igrao ni za jedan drugi klub u periodu od 1990. do 2009. godine. U tom periodu čak pet puta bio je šampion Evrope, 11 puta osvojio je šampionat, osam puta Kup Grčke i jednom FIBA Interkontinentalni kup. Jedan je od retkih košarkaša koji je u Evropi osvojio dve "triplete", odnosno u istoj sezoni uspio da objedini oba domaća i najvažniji međunarodni trofej. Pored brojnih trofeja koje je osvojio vjerovatno najveće poštovanje zaslužuje to što je Panatinaikos u njegovu čast penzionisao broj četiri.

Šta je Bodiroga uradio za Panatinaikos?

Najveće u spehe u karijeri bilježio je sa reprezentacijom Jugoslavije u čijem je dresu osvojio srebro na Olimpijskim igrama, dva zlata na Mundobasketima i tri zlata na Evropskim prvenstvima, ali i klupska karijera Dejana Bodiroge bila je impresivna. Od tri evropske titule koje je osvojio na klupskom nivou dva puta je šampion kontinenta bio sa ekipom Panatinaikosa. Sa timom iz Atine osvojio je i tri šampionske titule.

Tokom sezone 1999/2000 Dejan Bodiroga je bio jedan od najboljih igrača u Evroligi, a na kraju je izabran u idealnu petorku Fajnal-for turnira na kojem je Željko Rebrača postao MVP. Bodiroga je u polufinalu protiv Efes Pilsena imao 22 poena, pet skokova i tri asistencije, a zatim u finalu protiv Makabija iz Tel Aviva devet poena, četiri skoka i dvije asistencije.

Dvije godine kasnije Dejan bodiroga je u dresu Panatinaikosa bio MVP Fajnal-fora, kao najdominantniji igrač evropske košarke. U polufinalu protiv Makabija imao je 26 poena, devet skokova i jednu asistenciju, a u finalu protiv Virtusa 21 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Sve to nije dovoljno da zasluži poštovanje Dimitrisa Janakopulosa, koji tvrdi da mu Dejan Bodiroga kao prvi čovek Evrolige "radi o glavi" i zbog toga mu je ostavio poruku na srpskom putem društvenih mreža. Pojedini ljudi iz svijeta košarke prethodnih dana su se oglašavali i isticali da se Janakopulos ponaša previše djetinjasto, a da se njegov otac prevrće u grobu jer je svojevremeno obožavao Bodirogu.