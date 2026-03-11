Na današnjoj sjednici Skupštine predsjedavajući Boris Pejović oduzeo je riječ poslanici Demokratske partije socijalista Aleksandri Vuković-Kuč i ugasio joj mikrofon

Izvor: Youtube/Printscreen/Skupština Crne Gore

Na današnjoj sjednici Skupštine predsjedavajući Boris Pejović oduzeo je riječ poslanici Demokratske partije socijalista Aleksandri Vuković-Kuč i ugasio joj mikrofon, što predstavlja nezabilježen skandal i odnos prema jednoj poslanici u dosadašnjoj parlamentarnoj praksi, saopštili su iz Kluba poslanika DPS-a.

Kako navode, nervozno i osiono postupanje Pejovića, predstavlja kontinuitet u djelovanju parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore koja ne poštuje Poslovnik o radu, ne uvažava dijalog sa opozicijom i vjeruje da joj pripada pravo da radi šta god poželi.

“Kao što smo već saopštili, takvo ponašanje neće proći. Crna Gora danas ima Vladu koja je na koljenima i koja u paničnom strahu od gubitka vlasti, pribjegava represiji prema kritičarima na svim nivoima, bilo da dolaze iz reda parlamentarne opozicije, medija, NVO sektora, ili su u pitanju građani koja iskazuju svoj stav na društvenim mrežama”, piše u saopštenju.

Dodaju da Klub poslanika Demokratske partije socijalista neće tolerisati pravno i političko divljanje parlamentarne većine već ćemo, po svaku cijenu, uspostaviti rad u Skupštini, u skladu sa Poslovnikom o radu, štiteći dignitet i Parlamenta ali i svih poslanika i poslanica.

“Parlament je mjesto za političku debatu, i svako ko bježi od rasprave, tamo mu nije mjesto”, zaključuje se u saopštenju.