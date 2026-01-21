Tako je nakon 15. kola Evrokupa jasno da se Budućnost praktično oprostila od prva dva mjesta i direktnog plasmana u četvrtfinale, ali i da je očekuju teške bitke za treće mjesto i što bolje pozicije u ple-ofu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Razočaravajuće izdanje košarkaša Budućnosti Voli u ključnom meču u borbi za drugo mjesto u grupi i direktan plasman u četvrtfinale – izabranici Andreja Žakelja izgubili su u Istanbulu od Bešiktaša 96:74.

Tako je nakon 15. kola Evrokupa jasno da se Budućnost praktično oprostila od prva dva mjesta i direktnog plasmana u četvrtfinale, ali i da je očekuju teške bitke za treće mjesto i što bolje pozicije u ple-ofu.

Osim Jogija Ferela malo ko od njegovih saigrača bio je raspoložen od starta do kraja utakmice, pa je Budućnost bila ravnopravan rival samo do prvog televizijskog tajm-auta kada je semafor pokazivao 8:6 za domaćina.

Nakon toga mrak u igri ekipe Andreja Žakelja - bez ideje u napadu, često je bilo i zbunjenih reakcija i šuteva, a Bešiktaš je serijom od čak 20:0 odletio na 25:5.

Sve do finiša prvog poluvremena tim Dušana Alimpijevića je održavao prednost, još nekoliko puta imao plus 19, a jedini trzaj Budućnost je imala nakon dvije vezane trojke Oleksandra Kovlijara i poena Nikole Tanaskovića (47:36).

Otišao je crnogorski prvak na odmor, prije svega zahvaljujući Ferelu, sa podnošljivih minus 12, očekivalo se buđenje u nastavku, ali uslijedio je još veći pad.

Bešiktaš je nastavio u istom ritmu, pogađali su svi igrači koje je Alimpijević slao na parket, pa je na tri minuta do kraja treće četvrtine Bešiktaš stigao i do ogromnih plus 27 (71:44).

U posljednjem dijelu Bešiktaš je imao i 28 poena prednosti (82:53) i dugo je jedina nepoznanica ovog meča bio konalčan rezultat meča.

BEŠIKTAŠ - BUDUĆNOST VOLI 96:74 (27:11, 22:26, 27:17, 20:20)

Bešiktaš: METJUZ 4 (2-1), Dotson 9 (1-1), Kamagate 12 (3-2), Šanli, UGURLU 12 (3-3), Arslan 10, MORGAN 7 (2-2), Kuš, A. BRAUN 11 (4-3), Tomas 12 (1-1), V. Braun 14 (2-2), ŽIŽIĆ 5 (6-3).

Budućnost Voli: SULAJMON 6 (1-0), Mejs 7, Tompson 1 (4-1), SLAVKOVIĆ 3 (2-1), TANASKOVIĆ 12 (2-2), FEREL 18 (10-10), Jovanović 3, Morgan 1 (2-1), BUTSIJEL 2 (4-2), Kovlijar 13 (2-1, Butej 8 (2-2).