Budućnost sjutra veče nastavlja takmičenje u Evrokupu, gostuje Bešiktašu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Pred nama je veoma važna utakmica. Bešiktaš je jedan od favorita za osvajanje Eurokupa. Pokazali smo da možemo da igramo protiv njih, ali je to drugačija ekipa kada nastupa na domaćem terenu. Doveli su dva nova igrača, a uz to mi imamo određenih problema sa povredama", istakao je trener Budućnosti, Andrej Žakelj.

Dodao je da ipak, bez obzira na sve idu u Tursku da daju svoj maksimum i pokušaju da ih iznenade.

,,Idemo u Tursku da damo svoj maksimum i pokušamo da ih iznenadimo. Riječ je o veoma čvrstoj i agresivnoj ekipi koja igra brzu košarku, sa mnogo šuteva za tri poena, na šta moramo obratiti posebnu pažnju. Kao i uoči prethodnih utakmica, želimo da budemo fokusirani na svoju igru, koncentraciju i čvrstinu", zaključio je.

Mays je svjestan da ih čeka veliki izazov.

,,Znamo da nas čeka teška utakmica i zahtjevno gostovanje, ali raduje nas prilika da se izborimo za dobru poziciju pred predstojeći plej-of. Očekujemo čvrstu, borbenu utakmicu, a uz nekoliko dobrih treninga u narednim danima bićemo spremni", bio je jasan Mays.