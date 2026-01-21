"Mislim da je domaći tim bio mnogo čvrsći i bolji u svakom elementu, dok mi nismo bili na nivou na kojem želim i na kojem bismo morali da budemo za ovu vrstu utakmica", rekao je Žakelj.

Bilo je jasno i prije istanbulskog meča da Budućnost očekuje jedno od najtežih gostovanja, ali malo ko je očekivao da se "plavo-bijeli" ništa neće pitati protiv Bešiktaša.

Tim Andreja Žakelja ubjedljivo je poražen u 15. kolu Evrokupa - 96:74.

"Mislim da je domaći tim bio mnogo čvrsći i bolji u svakom elementu, dok mi nismo bili na nivou na kojem želim i na kojem bismo morali da budemo za ovu vrstu utakmica", rekao je Žakelj.

Nedostajala je ideja u igri, ali i pravi odnos, želja da se sruši veliki rival...

"Kada se pogleda kako su oni igrali fizički i sa kakvim pristupiom jasno je da su zasluženo slavili", dodao je Žakelj.

Budućnost je trenutno na skoru 9-6, kakav ima i Trento, dok je Turk telekom na 10-5, pa je jasno da "plavo-bijele" sada čeka velika borba i za treće mjesto pred plej-of.