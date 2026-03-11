Poslanik Demokratske partije socijalista, Ivan Vuković, kazao je da, dok evropski partneri pokušavaju da uguraju Crnu Goru u EU, vladajuća većina pokušava da realizuje gruzijski scenario

Izvor: DPS Internet Tim

"U Briselu se, srećom, to sve bolje razumije.

U isprazne floskule Vladinih zvaničnika sve se manje vjeruje (zbog parole “28 by 28” na avionima Air Montenegra, otpravnik poslova u jednoj važnoj državi EU skoro je pozvan na razgovor).

Njihovi susreti sa evropskim kolegama sve su neprijatniji.

Možeš lagati neke ljude…", naveo je Vuković u objavi na mreži Iks.