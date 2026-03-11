Međunarodna agencija za energiju potvrdila je da će rekordnih 400 miliona barela sirove nafte iz hitnih rezervi biti pušteno na tržište kako bi se ublažili poremećaji u snabdevanju izazvani ratom.

Zemlje članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) jednoglasno su odlučile da pokrenu najveće ispuštanje hitnih zaliha nafte u istoriji organizacije, objavio je izvršni direktor IEA Fatih Birol.

"Zemlje IEA će na tržište staviti 400 miliona barela nafte kako bi nadoknadile izgubljene zalihe zbog praktičnog zatvaranja Ormuskog moreuza", rekao je Birol u obraćanju uživo prenošenom na veb stranici agencije.

Rekordnih 400 miliona barela

Agencija navodi da će zalihe biti puštene na tržište u vremenskom okviru koji odgovara okolnostima svake pojedinačne države članice.

Šesta koordinisana akcija u istoriji MEA

Ovo je šesta koordinisana akcija oslobađanja strateških rezervi od osnivanja MEA 1974. godine. Prethodno su takve mjere preduzete 1991. godine tokom prvog Zalivskog rata, 2005. godine nakon uragana Katrina u Sjedinjenim Državama, 2011. godine tokom rata u Libiji i dva puta 2022. godine nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Ormuski moreuz gotovo potpuno blokiran

Rat koji je počeo 28. februara ozbiljno je poremetio protok nafte kroz Ormuski moreuz. Izvoz sirove nafte i rafinisanih naftnih derivata trenutno je pao na manje od deset procenata nivoa pre sukoba, što je primoralo operatere u regionu da obustave ili smanje veliki dio svoje proizvodnje. Prema podacima IEA, Azija je trenutno najviše pogođena, prenosi Index.

Članice MEA imaju hitne zalihe od preko 1,2 milijarde barela nafte, dok industrijske zalihe koje se drže na osnovu vladinih obaveza iznose dodatnih 600 miliona barela.