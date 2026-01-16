Saša Obradović je poslije meča u Milanu rekao da ni u jednom momentu nije sumnjao u ovaj tim Crvene zvezde. A to je rekao zato što je znao da je potrebno da se promijeni samo jedno. Da njegov tim krene da kopa u mnogo dubljem rudniku nego do sada.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je duboko zakopala u rudnik i iskopala pobjedu u Milanu. Na terenu na kome tradicionalno ima uspjeha crveno-bijeli tim je bez prestanka bio u minusu. Gubili su crveno-bijeli 11 razlike na startu posljednje četvrtine, pa su uspjeli da pobijede.

"Na prvo mjesto bih stavio mentalitet i karakter. Mi nikada ne odustajemo. To nam je najbitnije. Nismo prestali da igramo, rezultat nam nije išao u korist. Pokazali smo karakter i zato smo dobili. Tako treba da bude i u budućnosti", rekao je Saša Obradović odmah poslije utakmice.

Trijumf volje

Dok je u studiju Vlade Đurović cijepao sve papire koje je spremio za analizu, jer je preokret u posljednjoj četvrtini potpuno promijenio utisak o meču Kodi Miler-Mekintajer i Saša Obradović su istakli da nisu sumnjali u ovaj tim, iako je sumnje bilo u javnosti.

Sada je Crvena zvezda na 12 pobjeda i 10 poraza, a što je još bitnije na pobjedu više od navedene Olimpije i Virtusa koji su "ispod crte" na tabeli Evrolige.

Kako je Crvena zvezda pobijedila?

Tako što nijednog momenta nije odustala. Ni na 46:36 u drugoj četvrtini, ni na 55:44 na poluvremenu. Ni kada je na startu treće četvrtine bilo 65:52, a ni na 82:70 na kraju treće četvrtine.

Vidjeli smo kako Nikola Kalinić lupa bananu Zeku Ledeju i "zaključava" ovaj meč, a ovaj tim je kao i na početku mandata Saše Obradovića pokazao zube i to da ne odustaje. To je rekao i Đuzepe Poeta koji je jasno rekao da protiv Zvezde ne može da se odigra samo 30 dobrih minuta.

Crvena zvezda nije onaj Efes

Vidjeli smo 17 skokova u napadu Zvezde i ukupno šest skokova više. Četiri blokade, tri ukradene lopte više, pa i 22 faula pokazala su koliko je borben bio tim koji je uprkos 96 primljenih poena i minusu koji se 30+ minuta nije topio pobijedio.

Crvena zvezda kada hoće da pobijedi bilo koga u Evroligi, mora da igra na 100 odsto. Da i igrači kao Jago dos Santos koji uđu sa klupe i odigraju tek nekoliko minuta daju svoj doprinos, kao što je Brazilac pogodio trojku iz ćoška koja je bila jako, jako bitna.

Jednostavno, Crvena zvezda nije Ol Star tim Efesa sa Vasom Micićem i Šejnom Larkinom koji je nakon prve titule u Evroligi u sezoni 2021/22 odlučio da zaigra pravu košarku u posljednja dva mjeseca takmičenja i da sa šeste pozicije rutinski uđe na F4 i osvoji ga. Crvena zvezda svaku pobjedu mora da iskopa iz rudarskog okna koje je vrlo duboko. Kako protiv Asvela i Pariza, tako jednako i sa Hapoelom, Monakom ili Fenerom. Za svako opuštanje dobiće opomenu, kao one protiv Žalgirisa i Fenerbahčea.