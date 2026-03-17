Nekadašnji reprezentativac Nikola Lončar istakao je da će Partizan do kraja sezone biti favorit za osvajanje titule u ABA ligi.

Crvena zvezda je izgubila od Dubaija, Partizan je savladao Cedevita Olimpiju i sada su crno-bijeli prema mišljenju Nikole Lončara favoriti za osvajanje ABA lige.

Istakao je nekadašnji centar Partizana i bivši reprezentativac naše države da crno-bijeli izgledaju sve bolje i da je prije svega povratak Karlika Džounsa napravio razliku. Partizan ima igru.

"Vidimo da su proradili i unutrađnji igrači, da je Pokuševski odigrao možda i najbolju utakmicu otkako je došao u Partizan. Bruno Fernando je dao 17 poena, tu je bio i Džekiri, vidi se da ta lopta ide u napadu, da se sprovode neke ideje koji su zacrtali Penjaroja i njegov strućni štab. Ranije smo imali poteškoća i sa Vašingtonom i sa Sterlingom Braunom. Braun je dosta pao jer nema loptu u rukama", rekao je u studiju "Arene sport" Nikola Lončar.

"Zvezda ne može da stigne Partizan"

Partizan je prvi u Top 8 dijelu ABA lige sa 18 pobjeda i jednim porazom, dok sada Crvena zvezda ima već pet poraza na četvrtom mjestu i ne vidi šansu da vrh tabele izgube crno-bijeli.

"Karlik i Kalates dijele dobro loptu, selekcija šuta se dosta poboljšala za Partizan. Vidi se neki balans i da igrači koji su sa klupe i koji su i druga opcija da mogu da odigraju. Dobro je za Partizan da ima što više raspoloženih igrača za plejof ABA lige. Ukoliko budu ostali prvi oni će biti prvi favoriti za titulu po mom mišljenju.

Dobro igra Partizan i gledajući u budućnost sada imaju vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u nedelju. Partizan će sigurno doći u dobroj formi,. Crvena zvezda ima veliki pritisak u Evroligi. Veliki pritisak na njih i teret je utakmica u petak sa Panatinaikosom u Atini. Mislim da je razlika između Partizana i Zvezde tolika da je odlučeno i da Zvezda neće moći da stigne Partizan do kraja ligaškog dijela. Tako da ćemo da vidimo, imaćemo tri derbija od danas", završio je Lončar.