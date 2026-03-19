Čak Noris (86) završio u bolnici: Godinama kruže šale da je neuništiv, a sada vodi bitku sa zdravljem

Čuveni glumac je hospitalizovan na Havajima.

Izvor: Mondo / YouTube / WatchMojo

Izvori sa direktnim saznanjima kažu da se u poslednja 24 sata na ostrvu Kauai, dogodila zdravstvena hitna situacija zbog koje je Čak Noris završio u bolnici.

Priroda tog zdravstvenog problema za sada nije poznata, ali TMZ prenosi da je 86-godišnji glumac poznat po svojim akcionim ulogama u dobrom raspoloženju.

Šta god da se dogodilo, očigledno se desilo iznenada, jer kako strani mediji prenose, Čak je u srijedu trenirao na ostrvu. Njegov prijatelj bio je s njim na telefonu, a kako prenose, bio je dobro raspoložen i zbijao šale.

Ovaj 86-godišnjak je ranije ovog mjeseca proslavio rođendan, a tim povodom je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem sparinguje sa trenerom.

