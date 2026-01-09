Saša Obradović izgubio je živce zbog loše igre Crvene zvezde u Kaunasu u prvom poluvremenu

Izvor: arena 1 premium

Crvena zvezda gostuje Žalgirisu u Kaunasu i tamo joj ne ide dobro. Na poluvremenu srpski tim ima dvocifren minus (47:28), a način na koji ekipa igra razbjesnio je Sašu Obradovića. To je pokazao oko pet minuta prije poluvremena, kada je bio vidno ljut na svoje izabranike.

U tom trenutku Silvan Francisko postigao je lake poene u reketu za "+16" (35:19), a srpski stručnjak nije mogao da vjeruje kako se najbolji igrač protivničkog tima samo „prošetao“ kroz reket. Obradović je odmah podigao ruke i počeo još više da maše rukama. Nije ni to pomoglo ekipi da se „probudi“, bar ne u prvih 20 minuta.

Svestan je toga i najiskusniji igrač crveno-belih, koji je u kratkoj izjavi pred odlazak u svlačionicu jasno rekao da ništa ne funkcioniše.

„Moramo da promijenimo sve, potpuno. Pristup, kao da smo izgubili svoj identitet, naš stil, onako kako bi trebalo da igramo. Nadam se da ćemo se vratiti u trećoj četvrtini. Za sada je baš tužno“, poručio je Donatas Motiejunas.