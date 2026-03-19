Rafinerija u Haifi oštećena je nakon što su je pogodili fragmenti tokom iranskih raketnih napada, koji su izazvali sirene širom Izraela. Hitne službe su izašle na teren, bez prijavljenih povrijeđenih.

Izvor: X/Clash Report

Rafinerija nafte u Haifi oštećena je danas popodne gelerima iz nekoliko uzastopnih iranskih raketnih napada koji su izazvali sirene širom Izraela. U seriji napada koji su počeli u srijedu, nekoliko ljudi je poginulo, uključujući dva izraelska civila, tri palestinske žene i jednog stranog radnika, piše "Jpost".

Ekipe za hitne slučajeve kompanije Magen David Adom poslate su u rafineriju, ali nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Ranije tog dana, policija i medicinsko osoblje istraživali su nekoliko lokacija gdje su pale rakete nakon napada u centralnom Izraelu, gdje takođe nije bilo povrijeđenih.

Na sjeveru Izraela u četvrtak ujutru, sirene su se oglasile tri puta na sat zbog napada koje su pokrenuli Iran i libanski Hezbolah. Službe za vanredne situacije saopštile su da u ovim napadima nije bilo povrijeđenih niti veće materijalne štete.

Više mrtvih u napadima u srijedu

U srijedu uveče, strani radnik u dvadesetim godinama poginuo je u izraelskom regionu Šaron nakon što ga je u glavu pogodio šrapnel iranske rakete, izvijestio je Magen David Adom. U istom talasu napada, šrapneli su oštetili i stambenu zgradu u Tel Avivu, ali nije bilo povrijeđenih.

Ranije je, prema podacima Crvenog polumjeseca, tri Palestinke poginule u iranskom raketnom napadu u blizini Hebrona na Zapadnoj obali. Palestinski mediji su javili da je još trinaest osoba ranjeno, od kojih jedna teško.

Izraelska vojska je saopštila da se vjeruje da je napad izazvan kasetnom municijom - bojevom glavom koja se raspada na mnogo manjih bombi koje se raspršuju po širokom području, prenosi Index. Granate su pale i na druge lokacije u centralnom Izraelu, oštetivši jedno vozilo.