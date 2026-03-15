Saša Obradović bio je vidno ljut na košarkaše Crvene zvezde zbog užasne igre u Sarajevu protiv Dubaija

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda igra protiv Dubaija u Sarajevu u ABA ligi i igra veoma loše. Primila je čak 37 poena u prvoj četvrtini, što je razbjesnilo Sašu Obradovića. Šef struke crveno-bijelih tražio je tajm-aut i bio je vidno ljut na svoje izabranike zbog loše igre, posebno u odbrani.

"Ljudi, slušajte. Ne mogu da vas natjeram. Nemam oružje. Ako hoćete da izgubite 40 razlike, izgubite. Ovo je loše. Ne možemo ovako da izgledamo. Pogledajte kako nas pritiskaju. Možete to i vi. Uradite to. Nikoga ne zanima što nijeste svježi", vikao je Obradović ljut zbog nezalaganja svoje ekipe.

Zvezda je prije nekoliko dana srušila šampiona Evrope, pobijedila je Fenerbahče u Areni, a Obradović je odlučio da za okršaj sa Dubaijem odmori Nikolu Kalinića i Džoela Bolomboja.