Barselona i Njukasl odigrali jedan od najluđih mečeva Lige šampiona ove sezone. Barsela je brojala sve do sedam!

Izvor: MN Press

Kakav fudbal na Nou Kampu! Barselona je pobijedila 7:2 protiv Njukasla, a u ukupnom dvomeču 8:3.

Na poluvremenu je bilo uzbudljivih 3:2 za domaćina, golom Lamina Jamala iz penala u poslednjim trenucima pred pauzu, a onda je tim Hansija Flika izleteo i svlačionice i napunio mrežu gostiju do kraja za samo sat vremena! Do pauze su strelci bili Rafinja u 6. i Mark Bernal u 18 minutu, a na startu nastavka Njukasl su razbili Fermin Lopez i dvostruki strelac Robert Levandoski. Pisalo je "6:2" na semaforu, a za Njukasl je noć postajala sve duža i sve bolnije. Nije prošlo mnogo, a Rafinja je i u 73. minutu pogodio za ponižavajućih 7:2, kaznivši skandaloznu grešku defanzivaca Njukasla koji su mu poklonili zicer pogrešnim poprečnim dodavanjem.

Iako je Barselona raspucano i počela meč i dva puta sticala prednost golovima Rafinje u 6. i Marka Bernala u 18. minutu, krilni napadač gostiju Antoni Elanga poništio je oba vođstva Katalonaca svojim golovima u 15. i 28. minutu, za rezultat 2:2. Kada se činilo da bi na poluvremenu moglo da ostane neriješeno, ipak je Jamal poslednjim šutem u prvom dijelu meča ipak donio domaćinu vođstvo.

Sudija Fransoa Leteksje morao je da dosudi jedanaesterac u poslednjim trenucima, jer je Englez Kiran Tripije rizikovao da dobije i crveni karton zbog povlačenja Rafinje u gol-šansi, ali se ipak provukao i ostao na terenu. Ipak, nije se provukao i njegov tim.

Na početku drugog dijela Barselona je odmakla na "plus 2", (4:2), golom Fermina Lopeza u situaciji "jedan na jedan" sa golmanom gostiju Aronom Ramzdejlom i tako je doneo domaćima i prednost u ukupnom skoru 5:3. Nekoliko minuta kasnije, upisao se i slavni veteran Robert Levandovski, potvrdivši da će Barsa među osam najboljih u Evropi. Taj plasman je još jednom ovjerio, egzekucijom lakom kao na treningu na isteku sata fudbala na Nou Kampu.