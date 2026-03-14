"Plavi" slavili u ABA ligi nekoliko dana nakon eliminacije iz Evrokupa.

Košarkaši Budućnosti savladali su Kluž nakon uzbudljive završnice i tako makar djelimično ublažili razočaranje poslije eliminacije iz Evrokupa. Duel u „Morači“ bio je neizvjestan do samog kraja, ali su „plavi“ uspjeli da sačuvaju prednost i stignu do važnog trijumfa u regionalnom takmičenju.

Meč je od početka bio izuzetno izjednačen, sa čestim promjenama u vođstvu. Obje ekipe igrale su u visokom ritmu, pa nijedna nije uspijevala da napravi veću razliku tokom prvog poluvremena.

U nastavku su Podgoričani uspjeli da pronađu bolji napadački ritam i u nekoliko navrata stignu do osjetnije prednosti. Ipak, Kluž se nije predavao i u završnici je uspio da ponovo zakomplikuje situaciju na parketu.

U dramatičnom finišu domaći tim je bio smireniji, realizovao ključne napade i na kraju upisao pobjedu koja dolazi samo nekoliko dana nakon bolnog poraza od istog rivala u osmini finala Evrokupa, kada je rumunski tim slavio 100:82 u Podgorici.

Trijumf protiv Kluža predstavlja malu satisfakciju za ekipu Budućnosti, koja sada fokus ponovo usmjerava na obaveze u ABA ligi i borbu za što bolju poziciju u završnici sezone.