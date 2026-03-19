Vršilac dužnosti direktora Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Aleksandar Ružić nije ispunjavao zakonske uslove za tu funkciju, utvrdila je Upravna inspekcija Ministarstva javne uprave.

“Upravna inspekcija, postupajući po inicijativi, izvršila vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću imenovanja dr Aleksandra Ružića za vršioca dužnosti direktora Fonda za zdravstveno osiguranje. Nakon detaljnog uvida u dokumentaciju dostavljenu od subjekta nadzora i relevantne zakonske propise, Upravna inspekcija je utvrdila nepravilnosti u postupku imenovanja i konstatovala da dr Aleksandar Ružić nije ispunjavao zakonske uslove za imenovanje na funkciju vršioca dužnosti direktora FZO u vrijeme donošenja odluke”, odgovoreno je “Vijestima” iz Upravne inspekcije, ali nijesu precizirali o kojim nepravilnostima se radi.

Poručili su da će ta inspekcija “preduzeti dalje upravne mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i obezbjeđivanja pune primjene načela zakonitosti u radu javnih institucija”.

Iz Upravnog odbora Fonda redakciji nije odgovoreno na pitanja da li im je i kada dostavljen nalaz Upravne inspekcije, ali ni šta će to upravljačko tijelo preduzeti povodom utvrđenih nepravilnosti.

Ružić je na tu funkciju imenovan početkom novembra. “Vijesti” su još početkom decembra pitale Upravni odbor da li su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ali i koji su kriterijumi opredijelili to tijelo da imenuje Ružića na tu poziciju v. d. direktora.

Ni Ružić nije odgovorio na pitanja koliko ima godina radnog iskustva sa VII1 nivoom kvalifikacije, a koliko je proveo na poslovima rukovođenja i gdje.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima predviđeno je da za starješinu organa uprave, uključujući i vršioce dužnosti, može biti imenovano osoba koje ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje osam godina radnog iskustva od čega dvije na poslovima rukovođenja ili najmanje VI1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje osam godina radnog iskustva od čega tri na poslovima rukovođenja, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Posebnim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da za direktora FZO može da bude imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili devet godina radnog iskustva na drugim poslovima.

Na sajtu FZO piše da je Ružić po struci doktor stomatologije i da ima preko 10 godina radnog iskustva u značajnim internacionalnim kompanijama.

“Godinu je radio kao saradnik turske klinike ‘Acibadem’, dvije godine je proveo u francuskoj kompaniji ‘Sodimed’, a osam godina je radio u švajcarskoj kompaniji “4U Pharm Swiss Company”, u kojoj je 2019. godine dobio značajnu nagradu “Pozitivan slučaj” (Positive case) za izuzetan doprinos u radu”, piše u biografiji objavljenoj na sajtu.

Upravni odbor Ružića je na tu poziciju imenovao početkom novembra, nakon smjene Vuka Kadića sa te pozicije. Smjena Kadića uslijedila je nakon optužbe dijela Upravnog odbora da je bez saglasnosti Ministarstva zdravlja potpisivao ugovore sa inostranim klinikama. Kadić je to demantovao, poručivši da su razlozi smjene politički, kako bi se na poziciju direktora FZO doveo partijski čovjek.

Rad FZO je, prema Statutu te institucije, javan, a godišnje raspolaže sa 500 miliona eura iz državnog budžeta.