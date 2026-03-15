Liverpul polako gubi trku za Ligu šampiona, a Totenhem je bodom na Enfildu bar na kratko pobjegao iz zone ispadanja.
Liverpul je dao Totenhemu "vještačko disanje" i prokockao pobjedu u trci za Ligu šampiona i mjesto među prva četiri tima u Premijer ligi. Na "Enfildu" je meč završen bez pobjednika – 1:1. Igor Tudor se izvukao, bar na kratko.
Domaćin je poveo golom Dominika Soboslaja iz slobodnog udarca u 18. minutu i bio je bolji rival u prvom poluvremenu. Čekao se drugi gol, bio je blizu, ali se mreža nije zatresla. Arne Slot je "miješao karte", poslao je Rija Ngumou u startnu postavu, momka od 16 godina. On je odigrao veoma dobar meč, ali ga je završio u 64. minutu kada je Holanđanin odlučio da iz igre izvede Florijana Virca i tako ostavi vjerovatno i protivnike u šoku. Ušli su Mohamed Salah, Kurtis Džouns i Ugo Ekitike umjesto Ngumoe, Virca i Džeremija Fimponga.
Totenhem je sve karte bacio na napad, Liverpul je imao zicere i kontre da riješi sve. Salah je promašio jednu od takvih, Ekitike takođe, a kazna je stigla u 90. minutu. Robertson je loše reagovao i glavom dodao loptu do Kolo Muanija koji je ušao u kazneni prostor, odložio za Rišarlisona koji je smjestio loptu u mrežu. U nadoknadi je domaćin imao kontru četiri na dva, Ekitike je bio sebičan, pa je umjesto Salahu dao loptu Kijezi i sve je ubrzo propalo.
Koliko je ovo veliki bod za "pjevce" govori to da su došli u Liverpul bez 12 igrača (Bentankur, Bergval, Bisuma, Dejvis, Kudus, Kuluševski, Medison, Odober, Palinja, Romero, Udogi, van de Ven).
Ko sad treba da dobije otkaz?
Ovaj Liverpul nije za Ligu šampiona: Totenhem bježi iz zone ispadanja, ko prvi treba da dobije otkaz?
Prije ovog meča spekulisalo se da je Igor Tudor pred otkazom i da mu već traže zamjenu. Poslije ovog meča su bijesni i navijači Liverpula i traže da Arne Slot dobije "zahvalnicu" i da klub dovede Ćabija Alonsa koji je slobodan poslije otkaza u Realu. "Crveni" skoro cijele sezone igraju ispod nivoa aktuelnih šampiona, Slot je imao ozbiljne svađe sa Salahom i jasno je da ekipa ne igra ni blizu svojih mogućnosti.
Liverpul je sada peti sa 49 bodova i vodi borbu za Ligu šampiona, dok Totenhem ima 30 i trenutno je na 16. mjestu. Pokušaće da izbjegne ispadanje iz Premijer lige.