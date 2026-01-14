Trener KK Crvena zvezda otkrio kakva je energija u timu pred gostovanje Armaniju, direktnom rivalu u borbi za plasman u plej-of.

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da njegovom timu bio potreban "reset" poslije niza loših igara i rezultata (šest poraza u posljednjih osam kola Evrolige). Vjeruje da je njegova ekipa spremna da protiv Armanija u Milanu igra bolje nego do sada, u meču koji počinje u četvrtak u 20.30 časova. Poslije timskog sastanka, Obradović je primijetio pozitivniju energiju.

"Radimo šta je potrebno pred utakmicu. Malo smo morali da se 'resetujemo' u nekim informacijama, kako bi to trebalo da izgleda. Odradili smo odličan trening, momci su vrlo pozitivni i izašli danas. Isto sam veoma pozitivan što se tiče nastavka. Došla je možda neka energetski lošija faza Zvezde od one koju smo imali na početku, ali zna se pravi način, zna se šta bi trebalo da radimo i na tome smo insistirali. Mislim da je svima jasno šta bi trebalo da radimo", rekao je Obradović na treningu pred meč.

Šta je potrebno da Zvezda zaigra bolje?

"Bolja igra prije svega u odbrani. Ne možemo da igramo slabije od našeg standarda, a oni su bili veliki, to nam je i dalo rezultate. Palo je to u odnosu na prethodni period. Najavio sam to kada sam pričao u vrijeme smanjene rotacije".

"Pričali smo dosta"

Insistira Obradović na jednom - da njegov tim mora da čvršće i fokusiranije počinje utakmice.

"Protok lopte je važan, naše najbolje utakmice imale su dosta asistencija. Meč protiv Žalgirisa je totalno pogrešno otvoren, davali smo Žalgirisu stvari iz kojih su poslije gradili samopouzdanje. Pričali smo dosta o počecima utakmice, protiv Žalgirisa, Pariza, od koga smo još izgubilI? Protiv Valensije, vrlo smo loše otvarali i to mora da se popravi. Kada se od početka krene fokusirano, obično se dešavaju dobre stvari"

Kada će biti poznat spisak putnika za Italiju? Biće poznato na sastanku poslije treninga u srijedu.

"Razgovaraćemo ko može, ko ne može, zavisi od ljekarske ekipe".

Govorio je Zvezdin trener i o italijanskom timu, koji je direktan Zvezdin rival u borbi za plej-of, na tabeli je na 13. poziciji, odmah ispod crveno-bijelih, sa skorom 11-10. Pod vođstvom trenera Đuzepea Poete, velikan iz Milana ostvario je dvije pobjede u posljednja dva kola - najprije trijumf protiv Panatinaikosa u Atini, 87:74, a onda je istim rezultatom savladao i Efes kod kuće (87:74).

"Armani igra fenomenalno, na totalno drugom nivou, po ulaganjima su uvijek u top četiri-pet ekipa. Mislim da su konačno to uspjeli, imaju veliko iskustvo i sada su bolje povezani i što se tiče taktike i igre i što se tiče igrača, pogotovo tu mislim na Bruksa, pogotovo od odlaska Mesine".