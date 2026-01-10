Crvena zvezda je upala u krizu, porazi se nižu, igrači su počeli da se bune, što znači da Saša Obradović mora da nađe rešenje što pre

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je sezonu u Evroligi počela sa dva uzastopna poraza od Armanija i Bajerna, nakon čega je Janis Sferopulos dobio otkaz. Tomislav Tomović je kratko preuzeo tim i napravio čudo u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a potom je ekipu preuzeo Saša Obradović. Pod njegovim vođstvom tim je ostvario sedam pobjeda u devet mečeva, što je činilo skor od 7-2 i dovelo Zvezdu na vrh tabele.

Međutim, potom je počelo „štucanje“ sa porazima od Dubaija i Valensije, koje su nadoknadile pobjede kod kuće protiv Monaka i Olimpijakosa, a zatim je uslijedila prava kriza. Od 5. decembra do 9. januara ekipa je upisala samo dvije pobjede u osam utakmica, uključujući poraz u derbiju od Partizana i propuštenih +16 protiv Barselone u Areni. Pobede poput one protiv Virtusa bile su sretne, dok su Pariz, Valensija i Žalgiris lagano prelazili „stotku“ poena.

Pitanje gde je nestala Zvezda koja je obećavala F4 Evrolige postaje sve ozbiljnije. Igrači i stručni štab razmatraju moguće razloge – gubitak hemije u timu, povrede ključnih igrača i eksperimentisanje sa petorkama. Donatas Motiejunas otvoreno je izjavio da je ekipa izgubila hemiju, dok se povratak Bolomboja i Ognjena Dobrića još očekuje. Tajson Karter, Hasijel Rivero i drugi igrači nisu još u punom ritmu, što dodatno komplikuje situaciju u reketu i odbrani.

Eksperimenti sa petorkama takođe daju mješovite rezultate – Kodi Miler Mekintajer i Džared Batler povremeno „guše“ jedan drugog, Džordan Nvora je fantastičan šuter, ali slab u odbrani, dok niža petorka sa Čimom Monekeom i Semijem Odželejem ne funkcioniše na duže staze. Nikola Kalinić je u padu forme, a rasprave sa sudijama i tehničke greške dodatno pokazuju nervozu u timu.

Ključno pitanje sada glasi – može li Saša Obradović pronaći „vatrogasca“ koji će ugasiti požar u ekipi prije nego što bude prekasno? Stručni štab i igrači moraju da se suoče sa problemima, preispitaju petorke i vrate timsku hemiju kako bi Zvezda ponovo bila konkurentna u Evroligi.