Vrlo nezadovoljan je bio Saša Obradović posle poraza od Žalgirisa, ali i njegov najiskusniji košarkaš Donatas Motiejunas. Odmah je Litvanac tražio od svog trenera da napravi hemiju i ujedini razbijen tim, pošto trenutno ništa ne funkcioniše.

Crvena zvezda je doživjela težak poraz protiv Žalgirisa (99:67), čak šesti u posljednjih osam utakmica Evrolige, što otvara brojna pitanja. Jedno od najvažnijih je gdje se izgubio identitet koji je Zvezda imala kada je Saša Obradović preuzeo ekipu, kao i gdje je nestala borbenost koja je krasila njegov tim?

I sam je Obradović podviknuo poslije meča na igrače zbog zalaganja u odbrani, dok je jasnu poruku imao i njegov najiskusniji košarkaš Donatas Motiejunas. Još je na poluvremenu imao šta da poruči saigračima, a na kraju je bio čak i besan.

"Teško je uopšte nešto komentarisati. Iskreno, šta je danas uopšte i funkcionisalo? Možda je teško komentarisati uopšteno, gledajući širu sliku. Mislim da je ekipa potpuno izgubila ritam. Potpuno ga je izgubila. Igramo bez ikakvog plana. Tako izgleda. Tim je razbijen, svako pokušava da radi nešto svoje", rekao je Donatas Motiejunas za "Meridijan Sport".

"Ovo je veliki znak upozorenja i sramota da dvije utakmice zaredom odigramo ovako. Mislim da moramo da sjednemo i da shvatimo šta se dešava, jer smo prije ove nedjelje igrali zaista dobru timsku košarku. Dobili smo tri teške utakmice protiv jakih protivnika koji igraju dobru košarku, što je pokazalo da možemo da igramo zajedno kao tim. I iskreno, raspoloženje je veoma depresivno, jer nikada ne želite da vidite svoj tim kako igra ovako. Kao što sam rekao, tokom sezone postoje padovi u igri, ali ne želite da taj pad bude previše dubok", dodao je Litvanac.

Pred Zvezdom je sada serija od tri veoma teška gostovanja u Evroligi koja bi mogla i da definiše sezonu 2025/26, pošto bi dalji pad na tabeli značio i izlazak iz plej-in zone. Kako se vratiti na pravi put?

"Povratak osnovama. Nadam se i vjerujem da su fundamenti najvažnija stvar. Ako trener ne može da stvori hemiju, ništa neće funkcionisati. Dakle, ponovo fokus na osnove, početi da se igra smislena košarka, igrati zajedno. A kad god počnete da igrate zajedno, desi se nešto lijepo", naglasio je Motiejunas.

Odgovorio i navijačima Žalgirisa

Igrao je nekada Motiejunas za Žalgiris i nije baš na najlepši način dočekan u domovini, međutim na takve stvari se i ne osvrće dok Zvezdu čekaju mečevi s Olimpijom, Monakom i Virtusom.

"Reći ću ovo drugim mladim igračima: da sam slušao sve ljude pored terena i ono što su govorili o meni, nikada ne bih postigao ono što jesam. Samo kroz svoj rad, volju i posvećenost stigao sam tamo gdje drugi mogu samo da sanjaju. To me zapravo dodatno motiviše. Kao što sam ranije rekao, rođen sam i odrastao u Kaunasu i niko mi to ne može da mi oduzme", zaključio je iskusni Litvanac.