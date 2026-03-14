Košarkaši SC Derbija poraženi su u Beču 88:79 u plej-autu ABA lige

Košarkaši SC Derbija upisali su novi poraz u ABA ligi, pošto su u Beču izgubili od istoimenog domaćina rezultatom 88:79. To je bio 15. neuspjeh podgoričkog tima ove sezone u regionalnom takmičenju.

Ekipa Petra Mijovića dobro je otvorila susret i tokom prve četvrtine imala devet poena prednosti. Međutim, domaći tim je uzvratio u drugom periodu i brzo nadoknadio zaostatak, pa se na poluvremenu igralo u potpuno izjednačenom ritmu.

Situacija je za goste postala mnogo teža u trećoj četvrtini, kada je Beč stigao do dvocifrene prednosti i u jednom trenutku vodio sa 14 razlike. Ipak, „studenti“ su uspjeli da se vrate u meč serijom dobrih napada i početkom posljednje dionice priđu na samo poen zaostatka (67:66).

Kada je izgledalo da bi preokret mogao biti moguć, domaći tim je ponovo podigao ritam i serijom poena ponovo stekao sigurnu prednost, koju je zadržao do kraja susreta.

Najefikasniji u ekipi SC Derbija bio je Aleksa Ilić sa 22 poena. Zoran Vučeljić je dodao 14, dok je Matic Rebec upisao 12 poena uz osam asistencija.

Podgorički tim već u narednom kolu ima novu priliku za popravni – u četvrtak će na domaćem terenu dočekati Iliriju