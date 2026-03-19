Nije prošla inicijativa o skraćenju mandata Skupštini Glavnog grada koju su podnijele opozicione stranke.

Skupštine Glavnog grada danas nije skraćen mandat. Za Predlog odluke o skraćenju mandata Skupštine Glavnog grada glasala su 28 odbornika opozicije, dvoje je bilo protiv, uzdržanih nije bilo.

Tokom glasanja parlamentarna većina je bila u sali, ali nijesu glasali. Da će se tako odrediti saopštili su odbornici vlasti u završnim riječima. Ovakav način glasanja problematizovao je Andrija Klikovac (DPS) i tražio da se utvrdi kvorum i pitao kako će se ovakva situacija upisati u zapisniku. Jelena Borovinić Bojović, predsjednica parlamenta, tražila je da se ponovi glasanje. Na ponovnom glasanju dva odbornika vlasti bila su protiv, a 28 "za" čime je ispunjen kvorum od 30 odbornika.