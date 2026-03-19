Cijene goriva u Crnoj Gori su porasle 10. marta. Tada je eurodizel poskupio 16 centi.

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Vlada Crne Gore pažljivo prati kretanja na tržištu naftnih derivata i već razmatra mjere koje će ublažiti nagli rast cijena, kazao je "Danu" ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović.

"Ministarstvo energetike i rudarstva, u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom finansija, radi na rješenjima koja će zaštititi standard građana i podržati privredu. Javnost će uskoro biti informisana o konkretnim koracima" izjavio je Šahmanović.

Ukoliko Vlada ne bude reagovala, cijene dizela će od utorka biti skuplje za oko 30 centi, a benzina za oko 18 centi.

Vlada ima mogućnost da smanji cijene goriva preko smanjenja akciza.