Košarkaši Crvene zvezde moraju da pobijede Olimpiju u Milanu i ostanu u gornjoj polovini tabele.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Olimpiji iz Milana u 22. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20.30. Izabranici Saše Obradovića moraju da dobiju ovaj meč ukoliko žele da ostanu konkurentni za doigravanje. U posljednjih pet mečeva su doživjeli čak tri poraza i ukoliko ne uspiju da vrate prepoznatljivu odbranu i energiju od prije nekoliko kola, biće u jako teškoj poziciji.

Crveno-bijeli imaju pakleni raspored u januaru i nema sumnje da će početak nove godine dati odgovor da li ovaj tim Crvene zvezde pravljen za velike stvari...

Trener Saša Obradović je u posljednjih nekoliko utakmica pokazao frustraciju i nezadovoljstvo, ali će svu energiju morati da usmjeri na to kako motivisati igrače koji su ove sezone pokazali koliko mogu. Koliko je bitan meč u Milanu govore i njegova izjava: "Od sada, svaka utakmica je plej-of utakmica za nas", rekao je Obradović.

Da li će igrati Džoel Bolomboj?

Imala je Crvena zvezda dosta pehova ove sezone, ali situacija je u posljednje vrijeme sve povoljnija, a na pragu povratka je sjajni centar Džoel Bolomboj koji nije igrao košarku praktično godinu dana. Ono što uliva nadu je to što je otputovao sa timom u Milano i vidjećemo da li će trener rizikovati i odmah ga poslati na teren ili će samo biti mentalna podrška saigračima.

Obradović je svjestan šta će biti ključno protiv italijanskog tima. "Odbrana. Ne možemo da igramo ispod naših standarda. Oni su nam davali rezultat. Palo je to. Najavljivao sam da smo se u smanjenoj rotaciji patili. Period decembar-januar je najvidljiviji za neke ekipe, posebno ako imaš 8-9 igrača u rotaciji, a mi smo imali to dug period. Vremena za izgovore više nema. Sada su za nas sve plej-of utakmice", rekao je trener Zvezde.

Milano je slavio u prvom okršaju ove sezone u Beogradu sa 92:82, dok su i prošle sezone "manekeni" upisali oba trijumfa. Zvezda i Milano trenutno imaju isti skor 11-10 i biće ovo okršaj za plej-in zonu.

