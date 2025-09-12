Crvena zvezda pretrpjela ubjedljiv poraz na pripremnom turniru na Kipru

Izvor: MN Press

Crvena zvezda pretrpela je ubjedljiv poraz na Kipru od Pariza 70:107 (17:20, 10:31, 27:35, 16:21), u prvoj utakmici pripremnog turnira na Kipru. Značajno izmijenjeni tim Janisa Sferopulosa ni na trenutak nije mogao u Nikoziji da parira rivalu iz Evrolige i sudeći prema prvom, katastrofalnom utisku, pred crveno-bijelima je mnogo rada ovog ljeta.

Samo u drugoj i trećoj četvrtini Parižani su ubacili neverovatnih 66 poena i to dovoljno oslikava kakav je bio pristup crveno-bijelih ovom meču, bez obzira na to što nisu igrali Nikola Kalinić, Čima Moneke i Ognjen Dobrić, koji je na kratkom odmoru posle Eurobasketa.

Najefikasniji u Zvezdi bili su Semi Odželej sa 16 poena, Tajson Karter sa 11 i Hasijel Rivero sa 10, a jednocifreni su bili Dejan Davidovac sa sedam, kao i Ajzeja Kenan, Džordan Nvora i Devonte Grejem sa po pet. U Parizu su najefikasniji bili Jakuba Outara sa 23 poena, Džastin Robinson sa 16 uz osam asistencija, Amat Embaje sa 15, Lamar Stivens sa 14 i Džeremi Morgan sa 13 poena.

Zvezda će na Kipru odigrati još jedan meč, u nedelju od 17.30 protiv Monaka, a potom će otići na Krit, gdje će igrati na pripremnom turniru protiv Fenerbahčea, Olimpijakosa i Armanija. Nakon toga će na Superkupu u Beogradu učestvovati uz Dubai, CSKA i Zenit.

Ko je sve došao u Zvezdu ovog ljeta?

Vidi opis Zvezda razbijena 37 razlike na pripremama: Pariz deklasirao crveno-bijele na Kipru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Crveno-bijeli su praktično od temelja napravili novi tim, jer su doveli NBA igrača Devonta Grejema, Hasijela Rivera (Makabi), Džordana Nvoru (Efes), Tajsona Kartera (Unikaha), Stefana Miljenovića (Megu), Semija Odželeja (Valensija), Ebuku Izundua (Galatasaraj), Čimu Monekea (Baskonija), Uroša Plavšića (Bešiktaš)...

Sa druge strane, klub su napustili Jago Dos Santos, Luka Mitrović, Branko Lazić, Nemanja Nedović (Monako), Rokas Gedraitis (Tenerife), Džon Braun (Australija), Miloš Teodosić (kraj karijere), Andrej Kostić (Kanzas Stejt)...