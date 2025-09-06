Monako objavio snimak legendarne trojke Nemanje Nedovića protiv Partizana.

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde i miljenik Delija Nemanja Nedović zvanično je predstavljen Monaku. On je sa timom iz kneževine potpisao jednogodišnji ugovor gdje su ga dočekali raširenih ruku. Vasilis Spanulis mu je odmah predočio koju ulogu će imati u timu naredne sezone i jako je motivisan da se dokaže u redovima kluba koji je poražen u finalu Evrolige od turskog Fenerbahčea.

Monako ga je najavio snimkom koji će definitivno razbjesneti navijače Partizana. "Nađite nekog u svom životu ko može da pogodi ovakvu trojku. Dobrodošao, Nemanja", stoji u poruci "kneževa" uz video trojke koju je Nedović pogodio u prvom evroligaškom vječitom derbiju u sezoni 2023/24 i doneo pobedu Crvenoj zvezdi.

Find someone in your life who can hit the TROJKA.



Welcome home, Nemanja Nedovicpic.twitter.com/Suii6uH5LG — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en)September 6, 2025

Zašto je Monako pravi izbor za Nedovića?

Srpski bek vjeruje da će u Monaku naći svoje "mjesto pod suncem" u Monaku u ovoj fazi karijere i spreman je za velike izazove sa novom ekipom.

"Pošto mi se ova opcija ukazala ovog ljeta, iskreno sam želio samo Monako. Slušao sam i druge timove, ali po mom mišljenju, Monako je bio najbolja opcija za mene u ovoj fazi moje karijere. Želim da pobjeđujem i mislim da u Monaku imam najbolju šansu za to i da radim sa visokokvalitetnim igračima. Naravno, sa odličnim trenerom kao što je Spanulis, koji je bio igrač do prije nekoliko godina i koji posebno dobro razumije bekove. Zaista se radujem saradnji sa njim", rekao je Nedović.