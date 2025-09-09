Crvena zvezda trijumfovala u drugoj pripremnoj utakmici ovog ljeta

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su ekipu Igokee 105:103 u drugoj pripremnoj utakmici pred start sezone.

Provjera koja se igrala u hali "Aleksandar Nikolić" uz izuzetno čvrstu igru kvalitetnog sastava Igokee, ispostavila se kao pravi potez u ovom dijelu sezone, objavila je Crvena zvezda

"Tvrda i borbena utakmica riješena je u samom finišu trojkom Grejema i zakucavanjem Odželeja. Prije toga crveno bijeli su imali rezultatski zaostatak i od 10ak poena tokom druge i treće dionice u meču kome je trener Sferopulos dao šansu svim igračima koji su se našli u protokolu", navedeno je u izvještaju na klupskom sajtu.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 20 poena i 12 skokova, po 14 su ubacili Nvora (7sk), Odželej (7 sk) i Tajson Karter. Dvocifren je bio i Izundu sa 11, Rivero je dodao 10. U ekipi Igokee najefikasniji je bio Milosavljević sa 23, Tajri Brin je dodao 20.

Pred Crvenom zvezdom sada je odlazak na pripremni turnir na Kipru, gdje će ekipa otputovati 11. septembra. Tamo će od 12. do 14. učestvovati na snažnom pripremnom turniru na kojem će igrati i Olimpijakos, Monako i Pariz.