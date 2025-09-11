KK Crvena zvezda objavio je saopštenje u vezi sa grafitima ispisanim na zgradi Nikole Kalinića

Izvor: MN Press

KK Crvena zvezda oglasio se povodom uvrjedljivih grafita ispisanih na zgradi u kojoj živi Nikola Kalinić u Beogradu. Klub je rekao da je to grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i djelo košarkaša crveno-bijelih.

Zvezda je saopštila i da je u kontaktu sa policijom i da već ima određene informacije o motivu i počiniocu ovog djela.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da su slike grafita na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi jedan od prvotimaca našeg kluba, a koje su se pojavile u srpskoj javnosti, prvenstveno društvenim mrežama - grub pokušaj pojedinca (za sada NN lica) da na ličnom planu (ne sportskom ili bilo kakvom drugom) diskredituje lik i djelo našeg igrača".

"Kako bi spriječili bilo kakve dalje spekulacije, moguću politizaciju ovog slučaja ili dalju diskreditaciju našeg igrača, obavještavamo javnost da je klub u stalnom kontaktu sa igračem, kao i da je policija pravovremeno informisana o ovom događaju i već ima određene informacije o motivu i počiniocu ovog (ne)djela".

"Klub se, kao i igrač neće dalje oglašavati u javnosti do zaključenja istrage nadležnih organa. KK Crvena zvezda Meridianbet", piše u saopštenju Zvezde.