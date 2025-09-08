Crvena zvezda će ove sezone nositi poseban dres povodom jubileja - 80 godina od osnivanja kluba.

Crvena zvezda je predstavila dres za novu sezonu. Igraće naravno u crveno-bijelom, a u godini u kojoj se obilježava 80 godina postojanja tu su i zlatni detalji da podsjete na trofejnu istoriju kluba.

"Zlatne ranfle i okovratnici, adidas logo zlatne boje i grb kluba sa dvije zvezdice, koji je u skladu sa novim propozicijama Evrolige u sredini, ali samim načinom izrade predstavlja novinu i savršeno se uklapa sa implementacijom adidas logotipa i čuvene tri linije na bokovima dresa. Kroj dresa i šorca je drugačiji nego prethodnih godina, kao asocijacija na prošlost, ali u skladu sa modernim tendencijama.

Crveno-bijele pruge su podsjetnik na prošlost, pogled u budućnost, ali na prvom mjestu - prvi dres KK Crvena zvezda mora da bude, i jeste prepoznatljiv svakom ljubitelju košarke u Evropi", navodi Crvena zvezda. Pogledajte kako dres izgleda:

Šta kažu iz adidasa?

“Kompanija adidas se i ove godine posvetila očuvanju osnovnih simbola KK Crvena zvezda, ističući bogatu tradiciju kluba kroz pažljivo osmišljene detalje koji podsjećaju da smo u godini velikog jubileja - 80 godina postojanja. Visok standard kvaliteta izrade, kako u dizajnu tako i u funkcionalnosti opreme, nastavlja da bude prepoznatljiv znak dresova Crvene zvezde i u takmičarskoj sezoni 2025/26. Posebno smo ponosni na filiozofiju brenda adidas, koja se zasniva na težnji da kroz inovacije i vrhunski dizajn kreiramo opremu koja sportistima omogućava maksimalan učinak na terenu” , rekla je Jelena Ristić, menadžer za brend i odnose sa javnošću za adidas Srbiju.

