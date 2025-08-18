S obzirom da su njih dvojica odrasli zajedno i u reprezentaciji su od 2013. godine, ispostavilo se da je to nihova interna šala

Ljubitelje košarke šokirao je snimak nastao po završetku utakmice Grčka - Crna Gora (69:61) u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Najbolji grčki reprezentativac Janis Adetokumbo prišao je saigračima koji su slavili pobjedu i divljački udario Janulica Larencakisa.

Pola dana ili nešto duže, svijet je ostao uskraćen za pozadinu i objašnjenje onoga što su vidjeli.

Pojavile su se i brojne spekulacije.

Dan kasnije pojavio se snimak iz drugog ugla koji baca novo svijetlo na ovaj slučaj. Kao što može da se vidi Larencakis se odmah nasmijao nakon udarca, isto to je uradio i ostatak grčkog tima, što ide u prilog tezi da se radi o nekoj internoj šali.

Da je tako potvrđuje još jedan snimak koji se pojavio na društvenim mrežama. Snimak je nastao 2013. godine, a tada je Larencakis udario Adetokumba na sličan način.

S obzirom da su njih dvojica odrasli zajedno i u reprezentaciji su od 2013. godine, ispostavilo se da je to nihova interna šala. Doduše, ni malo prijatna za gledanje.